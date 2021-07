Giroud, il dubbio del Milan per ora riguarda solo la data di arrivo, considerando come giusto che sia in questi casi un possibile slittamento

Situazione possibile secondo Gazzetta dello sport che a pag. 24 spiega così la situazione.

L’ATTESA- La rosea spiega che a casa Milan non ci sono più dubbi sull’arrivo del centravanti francese, l’unico riguarda la data di arrivo: atteso per lunedì, non è detto che la cosa si verifichi perché certi ritardi sono fisiologici in trattative così importanti. Ad ogni modo il prescelto è lui, potrebbe giocare da solo oppure in coppia con Ibra, quel che è certo è che inizieranno insieme la preparazione.