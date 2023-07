Serie A, Giroud goleador di casa per eccellenza: ecco le statistiche

Serie A, Giroud è il goleador di casa per eccellenza: ha messo a segno ben 11 gol dei suoi 13 a San Siro. Ecco le statistiche

CalcioNews24 ha analizzato alcune statiste sugli attaccanti di Serie A e in particolare sui primi 3 goleador casalinghi, nei quali figura Olivier Giroud.

Il caso del francese è quello più eclatante, da convegno di studi. Il goleador di casa, in via quasi esclusiva, è proprio lui. Olivier ha messo a segno a Milano ben 11 dei suoi 13 gol. Pioli ne è certamente responsabile, ci sono certamente ragioni tattiche inerenti lo sviluppo del gioco a spiegare questa differenza così macroscopica. Del resto, i rossoneri in casa hanno colpito 41 volte a fronte delle sole 23 in trasferta. Giroud non è altro che la prova più evidente di questa totale differenza, ma in proporzioni minori anche Leao non è a suo agio lontano da San Siro (5 gol su 15).

LEGGI LE STATISCHE DEGLI ALTRI DUE GOLEADOR CASALINGHI