Giroud: «La doppietta nel derby è stata il punto di svolta della stagione»

Olivier Giroud ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Serie A. Ecco cosa ha detto l’attaccante del Milan:

«La doppietta nel derby è stata il punto di svolta della stagione. La vittoria ha cambiato la volontà e la voglia di vincere lo scudetto, se avessimo perso quella partita il sogno sarebbe morto. E’ stato pazzesco. Sono molto orgoglioso perchè dopo quella partita il rapporto con i tifosi per me è diventato ancora più speciale»

SECONDA STELLA – «In Italia va tutto molto veloce, dopo aver vinto lo scudetto i tifosi mi hanno chiesto la seconda stella, ho detto: “godiamoci questo scudetto, poi vediamo l’anno prossimo. Ora siamo carichi per avere questa seconda stella, è importante anche per i tifosi che vogliono averla prima dell’Inter.»

SHEVA – «Quando ero piccolo eero un grande tifoso del Milan e Sheva era il mio giocatore preferito, era il mio sogno da bambino diventare campione d’Italia con la maglia del Milan come lui»

DERBY «Il derby di Milano è speciale, ho giocato altri derby a Londra, qui c’è un pò più di pressione, ma sono al Milan anche per aiutare i giovani che non sono abituati a questo tipo di partita»

LEAO – «È uno dei migliori giovani con cui ho giocato, provo a non digli troppo, ha bisogno di lavorare ancora di più. Ha tempo per imparare ancora, per andare ad uno magari due livelli sopra»

DERBY DI OGGI – «Sarà un derby tosto, difficile, con due squadre che vogliono vincere. Per i tifosi è una partita speciale, sappiamo che sarà una partita pazzesca»