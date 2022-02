ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giroud uomo derby, Pioli sceglie ancora lui: Conte lo voleva all’Inter. Doppietta nell’ultima stracittadina

Olivier Giroud sarà regolarmente al centro dell’attacco contro l’Inter. Il francese ha cambiato la stagione del Milan decidendo con una doppietta l’ultimo derby (il suo primo in Italia) e permettendo ai rossoneri di competere fino in fondo per lo scudetto.

Giroud ha una certa familiarità coi derby cisto che a Londra ne ha disputati diversi con le maglie di Chelsea e Arsenal. Il francese vuole far male ancora ai nerazzurri che, sottolinea Tuttosport, lo avevano cercato con insistenza quanto Conte sedeva in panchina.