Giroud a DAZN: «Dobbiamo restare uniti. Abbiamo perso solidità, i giocatori devono dare di più». Le parole del giocatore rossonero, che ha ritrovato il gol

Intervistato da DAZN, Olivier Giroud ha parlato dopo la sconfitta per 5-2 del Milan contro il Sassuolo. Ecco le sue parole:

IL MOMENTO DIFFICILE – «Un momento difficile, dobbiamo restare uniti. Abbiamo visto che abbiamo il sostegno fantastico dei tifosi. Dobbiamo dare tutto sul campo per loro, loro meritano di più»

I GOL SUBITI – «In questo momento io ho la sensazione che tutte le cose vanno nel verso giusto, ma dobbiamo dare di più, lavorare di più, dobbiamo essere più concentrati. Ancora di più su calcio d’angolo. Abbiamo fatto due gol in fuorigioco oggi, tutto va male. Abbiamo un atteggiamento secondo me buono, vogliamo far bene, ma non è abbastanza bene. Vero che quando subiamo gli attacchi dell’avversari, siamo sempre in difficoltà. Dobbiamo fare di più tutti insieme, non solo la difesa»

LA PASSIVITA‘ – «Abbiamo perso la solidità, che era la nostra forza lo scorso anno. Non voglio parlare dei giocatori che mancano, ma è vero che i giocatori che sono qua devono fare di più, anche io. Dobbiamo restare uniti, abbiamo la possibilità di alzare il livello nel derby, abbiamo anche la Champions da fare»

I TIFOSI – «Sono molto orgoglioso del sostegno dei tifosi, non ho mai visto questo tipo di sostegno dopo una sconfitta del genere»

LA REAZIONE – «Problema che forse abbiamo in questo momento. Sono qui da un anno e mezzo e non ho mai vissuto un momento del genere. Cerco sempre di incoraggiare i miei compagni: possiamo sbagliare, ma è importante la reazione. Penso che anche se siamo giovani, dobbiamo fare di più nella concentrazione, nell’approccio nella partita»