«Giorud non segna». I dati dicono il contrario: media-gol simile ad Ibra

«Giroud non segna mai», niente di più falso. Il centravanti svedese ha una media-gol simile a quella di Ibrahimovic

«Olivier Giroud non segna mai» questo preconcetto che accompagna le voci che vedono il centravanti francese in procinto di trasferirsi a zero al Milan in estate è sbagliato. La media-gol dell’attaccante del Chelsea è infatti di poco inferiore a quello di Zlatan Ibrahimovic che nel corso di questa stagione viaggia ad una rete ogni 100′ minuti (quasi un gol a partita).

Delle 31 gare disputate da Girorud in stagione, infatti, pochissime sono state giocate interamente dal 34enne per un totale di 1200 minuti disputati in cui il centravanti francese ha comunque trovato 11 marcature, per una media-reti da un gol ogni 109 minuti. Mica male.