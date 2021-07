Giorud Milan: biennale con opzione sul terzo. Visite mediche venerdì

Giroud giovedì sbarcherà in Italia e venerdì sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto biennale con opzione sul terzo anno

Olivier Giroud giovedì sbarcherà in Italia mentre venerdì sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto biennale, con opzione sul terzo anno, da 3 milioni di euro a stagione.

Al Chelsea due milioni di euro comprensivi di bonus come indennizzo per il giocatore che ha rinnovato il contratto in scadenza poche settimane fa.