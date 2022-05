Giroud: «Fede? Mi aiuta tutti i giorni per andare avanti»

Olivier Giroud, attaccante francese del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a GQ: di seguito le sue dichiarazioni

Olivier Giroud è stato intervisto da GQ. Le sue dichiarazioni sulla fede religiosa:

«Mi aiuta tanto tutti i giorni per andare avanti, essere positivo. La vita di Gesù mi aiuta tanto. Ho capito che ha tanta umiltà, provo a fare lo stesso tutti i giorni, parlando alla mia famiglia della Bibbia per aiutarli nella vita. È molto importante per me, è una cosa che fa parte del mio cuore e della mia vita».

