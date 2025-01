Gimenez Milan, spunta il retroscena: è accaduto nel calciomercato estivo

Condividi via email

Gimenez Milan, il centravanti messicano è l’obiettivo per l’attacco rossonero. Svelato il retroscena accaduto in estate

Santiago Gimenez è l’obiettivo principale per l’attacco del Milan. Per il centravanti messicano il Feyenoord vorrebbe circa 40 milioni di euro. C’è però un retroscena su quanto accaduto nel calciomercato estivo.

Stando a quanto riportato da Daniel Reyes di Clarosports, il Milan intende fare seriamente con Gimenez, ma prima deve cedere giocatori per poter avere un giusto bottino economico. Inoltre, in estate aveva offerto 15 milioni di euro al Feyenoord, ma non erano stati sufficienti.