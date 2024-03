Gimenez Milan, lanciata la sfida al Napoli! Anche Moncada in corsa per il messicano

Gimenez Milan, lanciata la sfida al Napoli! Anche Moncada in corsa per l’attaccante messicano del Feyenoord

Ci sarebbe anche il Milan in corsa per Santiago Gimenez, attaccante che si sta mettendo in mostra con la maglia del Feyenoord in queste ultime stagioni.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero puntato da tempo gli occhi sul messicano come possibile sostituto di Giroud. All’orizzonte potrebbe nascere una sfida sul mercato con il Napoli, piombato recentemente su questo profilo.