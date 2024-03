Gimenez Milan, ora è tutto in salita: richiesta shock da parte del Feyenoord. Ultimissime

Gimenez Milan, ora è tutto in salita: richiesta shock da parte del Feyenoord. Le ultimissime sul messicano

Si complica e non poco la corsa del Milan a Santiago Gimenez, attaccante di proprietà del Feyenoord e pronto a vivere un’estate da protagonista sul mercato.

L’attaccante messicano piace molto alla dirigenza rossonera, chiamata a investire parecchio in ruolo che dalla prossima stagione non potrà contare più su Giroud. Tuttavia il club olandese per lasciarlo partire chiede una cifra vicina ai 60 milioni di euro, condizioni che rendono quasi impossibile l’affare.