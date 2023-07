Gilardino elogia il mercato del Milan: «Politica proiettata al futuro». Le sue parole ai microfoni di Sky Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gilardino ha parlato così del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

GILARDINO – «In questo momento la politica del Milan è proiettata al futuro. Giocatori che hanno giocato già a livello europeo, con qualità importanti, per farle sviluppare in una squadra rodata come quella di Pioli»