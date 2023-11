Giannini sulla lotta Champions: «Il Milan è favorito con queste due squadre» . Le parole dell’ex centrocampista

L’ex centrocampista Giannini ha parlato a TuttoCagliari.net sulla lotta Scudetto e Champions. Questa la sua opinione sul Milan.

PAROLE – «Le romane sono attardate: Lazio e Roma sono ancora in attesa di trovare brillantezza e continuità di rendimento. L’Atalanta è la solita compagine ostica e ambiziosa, anche se quest’anno alterna gare convincenti a prestazioni non proprio esaltanti. La Fiorentina sta viaggiando a passo spedito, ma io penso che alla lunga verranno fuori i valori tecnici delle big: vedo favorite per un posto in Champions Milan, Napoli e una tra le outsider, appunto. Non credo nei possibili inserimenti di altre squadre dal basso».