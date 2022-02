Padovan: «Guida al VAR ha più colpe di Marchetti in Milan Udinese»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giancarlo Padovan ha parlato degli errori arbitrali di ieri in Milan Udinese: Guida al VAR più colpevole di Marchetti

Ospite negli studi di Sky Sport 24, Giancarlo Padovan ha parlato in questi termini degli errori arbitrali in Milan-Udinese:

«L’arbitro esordiente o non esordiente non c’entra, ci sta che lui in presa diretta non riesca ad analizzare l’episodio ma al VAR c’era un arbitro esperto come Guida che quell’episodio l’ha potuto analizzare da più angolazioni e non l’ha visto. Ma quello è l’errore, non l’aver mandato l’arbitro esordiente che ha fatto una gara sufficiente: Marchetti non diventerà un grande arbitro, di questo ne sono abbastanza sicuro, ma non vedo quali errori gravi abbia commesso».