Padovan: «Difensore Milan? Non siamo sicuri che arrivi, sugli infortuni...»

Giancarlo Padovan intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul mercato del Milan e la questione infortuni:

INFORTUNI – «Napoli e Milan sono squadre falcidiate dagli infortuni. Io dico che l’infortunio muscolare si dovrebbe prevenire. Ci sono square nelle quali questo tipo di infortunio è prevalente. Credo che sia importante avere un allenatore e soprattuto dei preparatori atletici che sappiano lavorare bene sul medio lungo termine. Quando queste squadre avrenno l’organico completo se ce lo avranno, forse renderanno in maniera diversa».

MERCATO – «Non siamo sicurissimi che arrivi un difensore al posto di Kjaer, è possibile, se capita l’occasione ha detto Massara ma non è esattamente certissimo anche perchè fare marcato a gennaio si rivela come sempre problematico e colpi vantaggiosi non ce ne sono»