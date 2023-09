Marocchi bastona Pioli: «Cinque derby strapersi»

Giancarlo Marocchi, ex calciatore e opinionista, ha commentato la pesante sconfitta del Milan nel derby contro l’Inter

Ospite a Sky, Giancarlo Marocchi ha parlato così di Inter-Milan:

«Sono cinque derby non persi, strapersi. E quindi Calabria costantemente lì (a centrocampo) anche no. Perché devi avere un occhio di riguardo per l’avversario. A me non ha mai fatto impazzire un terzino lì. Cioè se io avessi giocato lì e il mio allenatore mi avesse detto “Spostati un attimo che c’è un terzino al tuo posto e tu ti allarghi”… Mah! Spiegamela bene…».