Maini: «Il Milan si giocherà lo scudetto con il Napoli»

Giampiero Maini, ex centrocampista del Milan, ha analizzato la corsa scudetto indicando Milan e Napoli come grandi favoriti

Giampiero Maini ha commentato a tuttomercatoweb l’inizio della Serie A, facendo un pronostico preciso sulla lotta scudetto:

«Quest’anno vedo il Napoli come squadra con più qualità di tutte e anche il Milan, che ha trovato con Pioli un’armonia e un mix perfetto tra giovani e anziani. Sono le due candidate per la lotta scudetto. Ho negli occhi la partita di Bergamo dove una squadra forte come l’Atalanta ha subito prepotentemente l’intensità e la qualità dei rossoneri. E’ stato un Milan ben cosciente di vincere la gara capace anche di giocate di qualità».