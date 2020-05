Giacinti: «Vorremmo giocarci il campionato, ho un rimpianto in Nazionale»

Valentina Giacinti è intervenuta in una diretta Instagram con Christian Vieri. Ecco le battute più divertenti

Valentina Giacinti è intervenuta in una diretta Instagram con Christian Vieri. Bobone ha chiesto quando ripartirà il calcio femminile: «Ancora non ho ripreso gli allenamenti, però mi sto allenando a casa. Ho fatto gli scatti, prima ho fatto l’intermittenza e la piscina. Noi rossonere siamo tutte a casa nostra, non sappiamo ancora quando ci richiameranno e quando ci ricontatterà il Milan».

Sulla classifica: «Il campionato al momento è sospeso. Noi siamo seconde, ci dispiacerebbe perché vogliamo giocarcela. Se sospendono il campionato definitivamente va la Fiorentina in Champions League per differenza reti. Sarebbe bello giocare in Europa».

Sul calcio femminile in Europa: «Elena Linari gioca nell’Atletico Madrid, è una mia compagna di Nazionale. All’estero sono già professioniste, qui in Italia siamo ancora dilettanti».

Sul Brianteo: «Giocare al Brianteo è proprio bello, è uno stadio bello. Ci mancano ancora 6 o 7 partite, tra cui lo scontro diretto con la Fiorentina a Milano e il match a Torino contro la Juventus».

Sulla Nazionale: «Per ora è tutto fermo, dobbiamo ancora fare le qualificazioni per gli Europei. Agli ultimi Mondiali abbiamo fatto bene. Purtroppo con l’Olanda non è andata bene. Il livello era alto ed io ho sbagliato un gol con le olandesi».