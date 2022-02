Giacinti: «Abbiamo giocato alla pari con 3 squadre superiori»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Valentina Giacinti, ha parlato ai microfoni della FIGC nel post sconfita dell’Italia Femminile contro la Svezia in Algarve Cup

«Il gol purtroppo non è servito molto, ma abbiamo fatto un’ottima prestazione tutte e abbiamo dimostrato di essere in crescita, ci sono grandi miglioramenti. Perdere ai rigori è una lotteria, ma siamo contente di quello che abbiamo fatto. Abbiamo giocato contro tre squadre forti, col ranking superiore al nostro, e questo ci fa capire che possiamo farcela e possiamo giocarcela contro tutte. È solo una questione mentale e ce la giocheremo con maggiore consapevolezza in futuro»