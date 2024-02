Gentile non ha dubbi: «Sorteggio benevolo per il Milan, contro lo Slavia Praga si può...»

Il giornalista Riccardo Gentile ha commentato il sorteggio degli Ottavi di Finale di Europa League, dove il Milan sfiderà lo Slavia Praga

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Riccardo Gentile commenta così l’esito dei sorteggi degli Ottavi di Finale di Europa League che vedranno affrontarsi Milan e Slavia Praga.

PAROLE – «Il Milan è chiamato ad avere un ruolo importante in Europa League. E’ un obiettivo perché durante la stagione è uscito dalla Champions League e dalla Coppa Italia e in campionato vedo molto difficile una rimonta scudetto. Il posto in Champions è quasi blindato, quindi l’Europa League deve essere il primo obiettivo dei rossoneri. Lo Slavia Praga? Sorteggio benevolo per il Milan. Lo Slavia è un buon collettivo, allenata da un bravo allenatore, ma non ha stelle. Dal punto di vista della rosa, il Milan è nettamente superiore. Se fa il Milan già dalla gara di San Siro può mettere le cose in chiaro. Mi auguro che possa ripetere la prestazione contro il Rennes in casa, con cui ha messo al sicuro la qualificazione».