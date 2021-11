Gentile: «Milan? Tanti meriti a Maldini e Massara, vi spiego il motivo»

Riccardo Gentile ha parlato di Milan e della sua stagione da imbattuta in Serie A. Le parole sui meriti della società

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Riccardo Gentile ha parlato di Milan, soffermandosi dei meriti di società e non solo in questo inizio di campionato dei rossoneri. Le sue dichiarazioni.

MILAN – «Il calendario non era semplice, erano impegni problematici, invece la squadra è rimasta imbattuta e ha recuperato due punti al Napoli. Derby intenso contro l’Inter, bello da vedere e con velocità superiore, avrebbe meritato l’Inter ma da queste partite vedi la forza di una squadra. Aver mezzo piede fuori dalla Champions ed essersi misurato con squadre migliori, anche se agevolate da scelte arbitrali discutibili, gli ha fatto bene perché non si sono fatti condizionare da questi risultati, non hanno perso autostima ed è importante».

MERCATO – «I risultati parlano chiaro, il lavoro di Pioli anche fuori dal campo è stato straordinario. Ha giovani ma anche esperti che ti aiutano a crescere e il merito va anche alla società. Alla base c’è il lavoro di Maldini e Massara, faccio fatica a trovare un acquisto sbagliato dal Milan. Aver scovato Brahim, creduto in Theo che quando è arrivato era un prospetto, ma nulla di più. Molti nomi non erano dei colpi di mercato, ora fanno la differenza».

SCUDETTO – «Troppo presto per definire tre squadre, c’è grande equilibrio, le partite non sono scontate e le grandi possono far fatica con le piccole: i punti possono essere persi con chiunque».