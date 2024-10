Gentile sicuro: «A Leao richiesti più compiti rispetto ai tempi di Pioli. Deve iniziare a segnare di più: mi aspetto questa cosa»

Le parole di Riccardo Gentile ai microfoni di Sky Sport durante il programma Campo Aperto: la sua opinione su Rafael Leao

Intervenuto negli studi di Sky Sport durante il programma ‘Campo Aperto‘, il giornalista e telecronista Riccardo Gentile ha rilasciato queste dichiarazioni sull’avvio di campionato di Rafael Leao con il Milan.

PAROLE – «È certo che questo modulo penalizza Leao, perché gli esterni, sia lui che Pulisic, nel momento in cui a centrocampo sono due, Fofana e Reijnders, sono chiamati a mantenere un certo tipo di equilibrio in fase di attesa. E quindi è vero. Leao ha sotto questo punto di vista più compiti rispetto a quelli che aveva con Pioli. Poi non so se qualcosa cambierà nella sua carriera, perché è ancora giovane, però forse è un calciatore che vive di fiammate, ogni tanto ti regala la giocata, ti fa l’assist, ma forse da Leao…ti ripeto. Magari c’è uno switch ad un certo punto della carriera ed inizia anche a segnare tanti gol, però fino adesso la sua carriera ha dimostrato che è un giocatore che ha colpi, ma che la porta la vede poco rispetto a quelle che sono le sue qualità».