Genoa, serve un attaccante: un occhio in casa Milan per superare la crisi

Genoa, la classifica al fine anno dice ultimo posto ad 11 punti, mai così male dall’ultimo ritorno in Serie A. Serve rinforzo importante

Genoa, 11 punti in classifica ed ultimo posto, come non accadeva da molti anni a questa parte. 17 goal fatti in altrettante gare (uno in più del Milan), un dato sicuramente indicativo che spinge la dirigenza a cercare un attaccante utile a cambiar subito le cose.

IN CASA MILAN- Un attaccante disponibile già da Gennaio ci sarebbe anche, secondo calciormercato.com si tratterebbe di Borini, praticamente mai utilizzato nel corso di questa stagione.