Genoa Milan, Conceicao ritrova anche lui! In panchina a Marassi, tutti i dettagli

Genoa Milan, Sergio Conceicao avrà questa sera a disposizione anche Francesco Camarda: possibile minutaggio per il classe 2008

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Francesco Camarda, il giovane attaccante del Milan, è tornato a disposizione della prima squadra dopo essere stato “prestato” al Milan Futuro per alcune partite della stagione. Il suo ritorno è stato accelerato dall’infortunio di Tammy Abraham, che ha subito un affaticamento al retto femorale della coscia destra.

Camarda non potrà giocare i playout con il Milan Futuro poiché non ha raggiunto le presenze necessarie per partecipare agli spareggi salvezza. Nella stagione attuale, Camarda ha collezionato 13 spezzoni di partita tra Serie A e Champions League, per un totale di 189 minuti.