Genoa Juve 0-3: Vlahovic e Conceiçao SHOW, Thiago Motta SCONFIGGE Gilardino e torna a VINCERE. Il racconto del match

La Juve, dopo tre pareggi di fila senza segnare gol, torna a vincere in Serie A battendo il Genoa per 0-3 e portandosi in vetta alla classifica del campionato con 12 punti, uno in più di Milan, Inter e Torino in attesa dei prossimi risultati di giornata.

Dopo un primo tempo avaro di emozioni la squadra di Thiago Motta ha sbloccato il match al 48′ con un rigore di Vlahovic. Il serbo ha firmato il raddoppio al 55′. A mettere il sigillo nella sconfitta degli uomini di Gilardino è stato Conceiçao.