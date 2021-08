Genoa in vendita, Preziosi tratta con un fondo americano: c’è l’intesa

Il Genoa è in vendita e Preziosi sarebbe in trattativa con un fondo proveniente dagli Stati Uniti

Che Enrico Preziosi avesse intenzione di vendere il Genoa era ormai cosa nota da un po’ di tempo, ma nessuno si era ancora fatto avanti seriamente per acquistare il club ligure. Ora però le cose sarebbero cambiate. Come riportato da Il Secolo XIX, infatti, per il Grifone si sarebbe fatto avanti un fondo americano.

Le parti avrebbero già raggiunto un accordo di massima, con tanto di patto di riservatezza. Preziosi conta di chiudere la cessione del Genoa in autunno, a ottobre massimo a novembre di quest’anno. E così, dopo Roma, Spezia e Parma, un altro club di Serie A potrebbe finire nella mani degli americani.