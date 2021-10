Gazzetta: «Zlatan», ecco le ultime sulla pellicola che celebra la vita di Ibra

«Zlatan»: la pellicola che celebra la vita di Ibrahimovic sarà presentata in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma

«Zlatan»: la pellicola che celebra la vita di Ibrahimovic sarà presentata in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma e uscirà poi in sala in Italia l’11 novembre, distribuito da Lucky Red e Universal Pictures.

Nel film la carriera dello svedese, primo calciatore ad aver giocato con sette squadre in Champions League. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.