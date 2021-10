Ibrahimovic a Sky: «Dobbiamo crescere. Ecco cosa mi manca per tornare»

Zlatan Ibrahimovic ha parlato aimicrofoni di Sky Sport dopo la sconfitta in Champions League contro il Porto. Le sue parole

Zlatan Ibrahimovic, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Porto Milan, ha commentato il suo ritorno in Champions e la prestazione dei rossoneri al Do Dragao. Le parole dello svedese.

CONDIZIONE – «Sto bene, oggi ho giocato più minuti rispetto alla scorsa partita. È questo che minmanca: i minuti; mi serve tornare ad avere ritmo, feeling e confidenza con il campo, manca solo quello per tornare».

CHAMPIONS – «Secondo me delle tre partite che abbiamo giocato in Champions, questa è la peggiore; ma anche quando si giocava bene nelle scorse abbiamo portato a casa zero punti. Dobbiamo crescere e imparare, per tanti è la prima volta in Champions, serve crescere e acquistare fiducia e un po’ di esperienza, ma non è una scusa: siamo il Milan e dobbiamo vincere anche in Champions»

PARTITE – «Bisogna continuare, non è che è caduto il mondo dopo questa partita, ci sono ancora tante partite da giocare. La prossima è in campionato e in Champions non è ancora finita. Io ruolo preferisco esserepiù in campo che fuori ma piano piano adesso arrivo».