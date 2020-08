Gazzetta, Tassotti: «Milan, la base c’è. I punti non arrivano per caso»

Gazzetta, Tassotti ha rilasciato una lunga intervista dove illustra il proprio punto di vista in merito al Milan dell’immediato futuro

PUNTI NON A CASO- «Credo che non abbia molto da invidiare alla Lazio e alla Roma. Soltanto, ha bisogno di un po’ di tempo, perché molti giocatori sono giovani e hanno bisogno di fare esperienza. La qualità c’è. Non si fanno tanti punti in un finale di campionato, per quanto strano sia stato quello che in Italia abbiamo vissuto dopo il lockdown, soltanto per caso. La base c’è».