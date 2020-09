Gazzetta- Stadi con il pubblico, Conte dice “No”. Spiraglio in ottobre?

Gazzetta, per ora non si tornerà allo stadio, il Premier Conte prende tempo in merito alla decisione sulla riapertura totale degli impianti

Gazzetta, per ora non si tornerà allo stadio, il Premier Conte prende tempo in merito alla decisione sulla riapertura totale degli impianti.

CONTE DICE NO- “Stadi con il pubblico, Conte dice “No”. Spiraglio in ottobre?” Titola così la rosea in fondo alla prima pagina odierna mentre Parma ed Alessandria hanno sperimentato l’apertura, aprendo parzialmente ai primi tifosi.