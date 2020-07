Gazzetta: «Rinnovo una spina, l’agente spinge Milenkovic al Milan»

Stando a quanto riportato dalla Rosea, Ramdani, agente del difensore della Fiorentina, starebbe spingendo per portarlo al Milan

Nikola Milenkovic ha un contratto con la Fiorentina in scadenza nel 2022 e soprattutto è da tempo finito nel mirino del Milan per la prossima stagione. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’agente del giocatore, Ramadani, starebbe spingendo per la svolta rossonera.

La Fiorentina vorrebbe provare a prolungare il contratto del 22enne difensore centrale ma non sembrerebbero esserci margini ed anzi si spinge per portare al Milan il giocatore che sarebbe perfetto per rinforzare il reparto arretrato, apparso scarno in termini numerici in questa stagione.