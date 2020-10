Gazzetta- Normal one a chi? Gioco e goal. Stefano ora è uno special

Gazzetta, focus interno sull’operato di Stefano Pioli, dopo quattro giornate di campionato e al debutto ormai ai gironi di Europa League

NO NORMAL ONE- “Normal one a chi?” Titola così in grande la rosea di questa mattina a pag 5, poi aggiunge: “Gioco e goal. Autostima e rinascite. Stefano ora è uno special”. Qualcosa di incredibile se pensiamo alla sua posizione nel mese di luglio.