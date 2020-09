Gazzetta- Milenkovic e Chiesa. Richiesta e reale valore non combaciano

Gazzetta, focus interno sulle strategie rossonere per Milenkovic e Chiesa. Richiesta viola e reale valore però non combaciano

NON COMBACIANO- A pag. 2 la rosea fa il punto su quelle che sono le intenzioni rossonere e le prime risposte viola: “Quanto valgono ora Milenkovic e Chiesa? A sentire la campana viola servono 60 milioni per l’azzurro e 40 per il serbo ma ora come ora è più logico puntare a 40 per Federico e 25 per Nikola“. E ancora: “Al Milan però va di moda la parola prestito”.