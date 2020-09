Gazzetta- Milenkovic, Commisso non molla ma c’è una strategia

Gazzetta, strategia milan per arrivare a Milenkovic della Fiorentina, nonostante la ferma intenzione di Commisso a trattenerlo

LA STRATEGIA- Come riporta la rosea, i rossoneri non demordono. Pioli stravede per il centrale serbo e lo sappiamo. Gazidis vede di buon occhio l’investimento per un giocatore di appena 22 anni, anche perchè le eventuali uscite di Duarte o Musacchio renderebbero indispensabile l’acquisto, come? Con una parte ricavata dall’eventuale cessione di Paquetà al Lione.