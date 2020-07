Gazzetta: Milan settimo ma la quinta posizione non è più un miraggio

Gazzetta dello Sport: il Milan è settimo in classifica, a due lunghezze dalla quinta posizione occupata dalla Roma

Il Milan si trova attualmente al settimo posto in classifica. Stefano Pioli ha iniziato la sua avventura rossonera, quando Rebic e compagni militavano alla quattordicesima posizione. Una grande rimonta e un ottimo lavoro quello dell’ex tecnico della Fiorentina.

I rossoneri, dopo un inizio disastroso sotto la gestione Giampaolo, si trovavano a più di dodici punti dal quinto posto. Ora la compagine milanista vede la Roma distante solo due punti. L’obiettivo dichiarato in casa Milan sarebbe qualificarsi per un posto in Europa League, anche passando dai preliminari, ma qualcosa in più non sarebbe affatto poco gradito al club di Via Aldo Rossi, anzi, porterebbe non solo la qualificazione ai gironi della competizione europea ma anche un fondo economico più alto per il calciomercato e bilancio.