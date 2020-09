Gazzetta: “Maldini ci prova con Milenkovic come primo rinforzo in difesa”

Gazzetta, internamente a pag.17 la rosea svela la strategia rossonera per tentare il colpo Milenkovic in difesa, oggi necessario

RINFORZO NECESSARIO- “Maldini ci prova con Milenkovic come primo rinforzo in difesa”. Così la rosea internamente che poi spiega: “Nei piani di Gazidis di sicuro c’è soltanto un finanziamento per l’acquisto del difensore serbo mentre l’extra budget per l’attaccante in questa fase non viene considerato strategico”.