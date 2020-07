Gazzetta: il rischio di rimpiangere Pioli cresce ulteriormente

Gazzetta: il rischio di rimpiangere Stefano Pioli starebbe sempre più crescendo, dopo le due super vittorie con Lazio e Juventus

Il Milan ha battuto Lazio e Juventus. Entrambe le compagini militano rispettivamente al secondo e primo posto in classifica. Vittorie che hanno come firma Stefano Pioli, capace di rivalorizzare giocatori come Castillejo, Bennacer, Calhanoglu, Kessie e molti altri.

Come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il rischio di rimpiangere l’attuale tecnico rossonero in vista della prossima stagione starebbe crescendo sempre di più.