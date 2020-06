Gazzetta: “Il ringhio Napoli non si ferma più. É la quinta di fila”

Gazzetta, in prima pagina anche la vittoria del Napoli per 3-1 contro la Spal, la squadra di Gattuso già in Europa gioca in scioltezza

LA QUINTA DI FILA- “Il ringhio Napoli non si ferma più. É la quinta di fila”. Così la rosea sulla quinta vittoria consecutiva della squadra di Gattuso, con una testa sicuramente più leggera dopo la vittoria in coppa e la qualificazione in Europa League.