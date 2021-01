Gazzetta, il Milan Var. La capolista si rilancia: più quattro

Gazzetta, il Milan vince ed ora attende lo scontro diretto tra Roma ed Inter da spettatore con quattro punti di vantaggio sui nerazzurri

Gazzetta, il Milan vince ed ora attende lo scontro diretto tra Roma ed Inter da spettatore con quattro punti di vantaggio sui nerazzurri: “Gol di Leao e rigore dubbio di Kessie assegnato dalla moviola in campo, che poi ne leva uno ai granata. Nel finale il ritorno di Ibrahimovic”.

SUCCEDE DI TUTTO- Oltre al più quattro sull’Inter e al più 10 momentaneo sulla Juve, oggi registriamo un Milan che non solo si è ripreso alla grande dopo la sconfitta con i bianconeri ma addirittura comanda la partita in lungo ed in largo, mandando in goal Leao, sempre più determinante e Kessie su rigore, altro esempio di quanto sia importante riempire l’area avversaria. Maresca? Così la rosea di stamattina: “Il Milan Var. Toro battuto e furioso. Maresca caos, al monitor cambia idea due volte. concede un rigore dubbio al Milan, nella ripresa ne fischia uno per il Toro e poi glielo toglie al monitor”.