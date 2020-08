Gazzetta-Ibra, tutto rimandato. Lunedì potrebbe essere il giorno giusto

Gazzetta, Ibra ed il Milan in alto mare, Zlatan chiede contratto da top, vale a dire 7,5 milioni di euro netti a stagione, 1,5 in più

GIALLO DI FERRAGOSTO- “Il club ha proposto una soluzione modulare per arrivare a 6 milioni ma lo svedese vuole di più. E la cifra suggerita da Raiola (7.5 milioni netti) non trova molti consensi in casa Elliott. La discussione tra le parti si è improvvisamente interrotta ma non è una rottura definitiva. Solo una pausa di riflessione. Da dopodomani le parti potrebbero tornare a parlarsi”. Così il quotidiano di questa mattina.