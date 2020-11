Gazzetta: «Ibra e il suo pazzesco 2020, un anno da re»

Gazzetta dello Sport: Zlatan Ibrahimovic ha realizzato già 20 gol in 29 presenze nel 2020 e lo svedese ha ben 39 anni

«Ibra e il suo pazzesco 2020, un anno da re» – è questo il titolo in prima pagina dell’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Il gigante svedese abbandona il Galaxy per trasferirsi al Milan e scrivete nuovamente un capitolo di storia in rossonero. Zlatan ha realizzato, sin ora, già 20 gol su 29 presenze tra campionato, Coppa Italia ed Europa League in questo 2020. Inoltre, contro il Parma ha giocato la partita numero 100 in rossonero, risultando il giocatore del Milan con più gol (62) in tutte le competizioni dal 2010.

Ibrahimovic ha segnato una rete ogni 110 minuti, ha portato il Milan al comando, tra virus e acrobazie ed ora è pronto a sfidare il Napoli di Gennaro Gattuso. Con Stefano Pioli ancora positivo al Covid, spetterà lui guidare la squadra rossonera. L’ultima vera sfida sarà senza alcun dubbio il rinnovo di contratto.