Gazzetta, Hernandez: «La fiducia nei miei confronti è stata fondamentale»

Gazzetta, in prima pagina l’intervista a Theo Hernandez, il quale esprime tutto l’entusiasmo per una stagione che lo ha lanciato verso grandi traguardi.

LAVORO QUOTIDIANO- «Lavoro giorno per giorno per poter offrire al Milan la mia versione migliore quando si tornerà a giocare. È un momento difficile per tutti, l’ho preso con rassegnazione. Dobbiamo pensare soprattutto alla nostra salute e a quella delle nostre famiglie. Seguiamo le indicazioni fornite e aspettiamo con ansia e pazienza che la situazione possa tornare alla normalità».

SULLA STAGIONE- «È stato un anno molto importante per me. Mi sono adattato molto rapidamente a un nuovo campionato e alla pressione di un grande club. La fiducia dello staff tecnico, l’aiuto dei compagni e l’affetto che i nostri tifosi mi danno sono fondamentali. La fiducia di Pioli è decisiva. Poi essere in un grande club e avere l’opportunità di imparare dai migliori è tra gli aspetti che apprezzo di più».