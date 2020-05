Gazzetta, Hernandez: «Accanto ad Ibra ho imparato a far goal»

Gazzetta, in prima pagina l’intervista a Theo Hernandez, asso di questo Milan anche grazie ad Ibra, il quale lo avrebbe aiutato a crescere

Gazzetta, in prima pagina l’intervista a Theo Hernandez, asso di questo Milan anche grazie ad Ibra, il quale lo avrebbe aiutato a crescere, come raccontato dallo stesso Theo alla Rosea, in occasione di un prossimi ritorno in campo.

ACCANTO AD IBRA- “Theokay”. Titola così la rosea che poi aggiunge: «Milan, cresco con te. Accanto ad Ibra ho imparato a far goal».