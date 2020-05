Gazzetta: “Follia algoritmo. Un calcolo matematico se si ferma la A”

Gazzetta, nel taglio alto della prima pagina le linee guida per riprendere il campionato di serie A e ciò che succederà in caso di stop

CALCIATORI DIVISI- “Follia algoritmo. Un calcolo matematico se si ferma la A. L’ultima trovata del presidente Figc come via estrema per scrivere la classifica. Orari in campo: “17:15; 19:30; 21:45”. I giocatori: “Niente gare al pomeriggio”.