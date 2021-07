Gazzetta dello Sport: allo stadio con il green pass, i dettagli

Gazzetta dello Sport: domani il Governo e il Cts decideranno in merito all’introduzione del Green Pass negli stadi. Ecco le ultime

Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina la chiave per avere più tifosi sarebbe il Green Pass. Domani la decisione di Governo e Cts, ma il certificato può essere determinante per aumentare subito il pubblico.

Ammettere solo i possessori della certificazione verde tutelerebbe gli spettatori e darebbe una spinta importante nella campagna vaccinale.