Gazzetta: da Milenkovic a Kanté, affari all’ultimo sprint, c’è anche Balo

Non solo il caso Suarez, anche un trafiletto sulla trattativa tra Milan e Fiorentina per Milenkovic. Il club di Via Aldo Rossi avrebbe offerto 20 milioni di euro, ma Rocco Commisso avrebbe detto no, chiedendo molto di più per il centrale difensivo serbo.