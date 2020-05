Gazzetta: «Così riparte il G7, sarà un’estate in apnea»

Gazzetta dello Sport: giovedì 21 maggio, la Serie A riparte. Avanti oltre il 2 agosto, in caso di stop, pronti i play off

«Così riparte il G7, sarà un’estate in apnea» – è questo il titolo della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, che aggiunge: «Avanti oltre il 2 agosto, play off in caso di stop».

La Juventus può contare su Cristiano Ronaldo al top, la Lazio su un gruppo motivato, l’Inter sulle nuove opzioni di Conte, l’Atalanta è carica, la Roma ha forza fresche, il Napoli ritrova l’entusiasmo. Per il Milan c’è Ibrahimovic.