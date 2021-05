Gazzetta: «Batticuore Milan, se non vince a Bergamo rischia il sorpasso»

Gazzetta: il Milan non va oltre lo 0-0 a San Siro contro il Cagliari e ora rischia l’esclusione dai primi quattro posti se non dovesse…

«Batticuore Milan» – scrive così in prima pagina l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. I rossoneri non vanno oltre lo 0-0 in casa contro il Cagliari, complicandosi la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Diavolo, ora, dovrà vincere per forza di cose a Bergamo. In caso contrario rischia il sorpasso della Juventus al quarto posto.