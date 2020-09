Gazzetta: annullata l’amichevole Milan-Chievo di sabato sera

L’amichevole di sabato sera contro il Chievo è stata annullata a scopo precauzionale causa positività al Covid di tre clivensi

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Milan-Chievo, amichevole in programma sabato sera, è stata annullata a scopo precauzionale per via della positività al Covid-19 riscontrata in tre calciatori clivensi.

Del resto era di ieri la notizia che il Chievo avesse annullato anche l’amichevole prevista questo pomeriggio contro il Legnago e dunque il sentore che anche la sfida con il Milan fosse a rischio c’era; il Milan è già corso ai ripari e sabato affronterà il Brescia.