Gazidis torna in Italia: l’arrivo e gli impegni da svolgere

Ivan Gazidis torna in Italia. L’ad rossonero arriverà in questi giorni per fare fronte ad una serie di impegni per il club. Ecco cosa farà

Ivan Gazidis è pronto a ritornare in Italia per cominciare a far fronte ad un paio di impegni relativi al futuro del club. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’Ad rossonero arriverà giovedì con un’agenda già piena.

Infatti, in primis ci sarà da mettere nero su bianco il rinnovo di Stefano Pioli, che è praticamente una formalità. Dopodiché, insieme alla dirigenza, ci sarà da programmare la strategia del mercato invernale, che potrà risultare decisiva ai fini del Campionato.